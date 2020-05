In dem von James Sibbet Ende der 70er Jahre entwickelten "Demand Index" werden die Kurse mit dem Volumen nach dem Ansatz des RSI kombiniert.Berechnung:Ungewöhnlicherweise ist der "Demand Index" zwar in zahlreichen Software-Paketen enthalten - weshalb er auch an dieser Stelle Erwähnung findet - doch in der Literatur sind uns keine Quellen bekannt, in denen ausführlicher...

Den vollständigen Artikel lesen ...