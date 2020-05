New York (ots/PRNewswire) - GameChange Solar hat heute bekannt gegeben, dass das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen die Absatzmarke von 10 GW überschritten hat. Die schnelle Expansion des Unternehmens wurde durch Wachstum in den Produktreihen Fixed-Tilt und Tracker bei MaxSpan und Genius Tracker vorangetrieben. Die Kunden auf der ganzen Welt wurden durch die kostengünstigen und schnell installierbaren Systeme von GameChange Solar überzeugt, welche die Bankfähigkeits-Anforderungen auch der striktesten Versorger und unabhängigen Energieerzeuger (IPP) der Welt übertreffen.



Derick Botha, Chief Commercial Officer bei GameChange Solar, sagte dazu: "Wir sind höchst zufrieden, die Marke von 10 GW zu überschreiten und zuversichtlich, weiter zu wachsen und auf dem Markt führend und innovativ zu sein. Unsere Zielsetzung lautet, die Kosten von Solarprojekten im Kraftwerksmaßstab zu reduzieren, um das weltweite Wachstum der Branche voranzubringen."



Kontakt- und Medienanfragen bitte an Derick Botha +1 (302) 528-2125; E-Mail: derick.botha@gamechangesolar.com



