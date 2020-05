Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Varta. Der Batteriehersteller ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen Zellen für Unterhaltungsprodukte. Der Konzern schnitt besser ab als von Analysten erwartet.Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Bei den Verkäufen steht RWE im Fokus. Analystenreaktionen auf den Zwischenbericht vom Vortag lassen die Aktie am Freitag anziehen. Damit scheinen sie die tags zuvor bereits zeitweise überwundene einfache 200-Tage-Linie nun nachhaltig zu knacken. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv