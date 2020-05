NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung der US-Aktienmärkte vom Vortag ist am Freitag aufgrund schwacher Konjunkturdaten ins Stocken geraten. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,07 Prozent tiefer bei 23 608,18 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,15 Prozent auf 2848,21 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,44 Prozent auf 9054,71 Punkte ein.



Bereits in den vergangenen Tagen war an den Märkten wieder Ernüchterung eingekehrt. Weltweit schreiten die wirtschaftlichen und sozialen Lockerungen zwar voran, doch sorgen sich die Anleger um das Tempo der konjunkturellen Erholung. Zudem droht der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder stärker hochzukochen./edh/he



