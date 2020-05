Die Erholung der US-Aktienmärkte vom Vortag ist am Freitag aufgrund schwacher Konjunkturdaten ins Stocken geraten.New York - Die Erholung der US-Aktienmärkte vom Vortag ist am Freitag aufgrund schwacher Konjunkturdaten ins Stocken geraten. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,07 Prozent tiefer bei 23 608,18 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,15 Prozent auf 2848,21 Zähler.

