Neuer Blog-Artikel: Die 10 Geheimnisse erfolgreicher Trader - Teil 2 (JK-Trading.com) - Der DAX hat nach seinem Donnerstags-Reversal in den Wochenschluss kein weiteres bullishes Momentum aufnehmen können. Bereits am Donnerstagabend sorgten starke Vorgaben von der Wallstreet für eine starke Gegenbewegung gegen die 10.200er Region welche den DAX zurück über und sogar in Richtung der 10.500er Region ...

