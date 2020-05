ISTANBUL (dpa-AFX) - Türkische Hotels beginnen mit den Vorbereitungen auf den Sommertourismus - und der Umrüstung ihrer Häuser zur Abwehr des Coronavirus. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Sie bezog sich unter anderem auf "Hygiene-Anweisungen" aus dem Ministerium für Kultur und Tourismus sowie Hoteliers. Demnach werden Hotels an den Eingängen Wärmebildkameras einsetzen, um feststellen zu können, ob Gäste oder Mitarbeiter Fieber haben. Außerdem soll Gepäck mit Desinfektionsmitteln behandelt werden.



In Speisesälen soll Büfett-Essen ersetzt werden durch individuell servierte Mahlzeiten. An Pools werden Liegen mit Sicherheitsabstand aufgestellt und Handtücher abgepackt übergeben. Nach der Abreise von Gästen sollen Zimmer 24 Stunden lang frei bleiben. In einem am 12. Mai veröffentlichten Maßnahmenkatalog des Ministeriums sind teilweise ähnliche Vorgaben aufgeführt.



Ende Mai will das Land den inländischen Reiseverkehr wieder aufnehmen, im Juni hofft es auf internationale Urlauber. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines hatte ihren Flugstopp zuletzt bis zum 28. Mai verlängert. Nach der Öffnung für internationale Flüge soll es für Reisende, beispielsweise am Flughafen Antalya, Corona-Tests geben.



Das Tourismusministerium hatte außerdem angekündigt, dass es ein "Zertifizierungsprogramm für gesunden Tourismus" anstrebe, an dem sich Hotels, Gastronomie, Fluggesellschaften und andere Unternehmen beteiligen können./rcf/DP/stw

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken