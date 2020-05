FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: ADO Properties, Q1-Zahlen (Call 15.00 h) 07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen (Call 15.00 h) 07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 07:00 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online) 14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung (online) 15:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/20 (vorläufig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/20 16:00 USA: NAHB-Index 05/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Corona-Kabinett, u.a. zu Vorschlägen von Arbeitsminister Hubertus Heil für den Arbeitsschutz in Schlachthöfen + Gremiensitzungen der Bundesparteien + 1200 Sonder-Videokonferenz der Justizminister u.a. zum Vorgehen in der Corona-Krise + 1300 Bundespressekonferenz + nachmittags Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit Gewerkschaften und Spitzenverbänden der Wirtschaft 12:00 CHE: Verkürzte und virtuelle 73. Weltgesundheitsversammlung. Die "World Health Assembly" (WHA), das höchste Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), tritt jedes Jahr in Genf zusammen. Die Jahrestagung findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nur online statt. + 1230 Videobotschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel 13:00 DEU: Videokonferenz von Außenminister Heiko Maas und EU-Kollegen zu Reisefreiheit und Sommerurlaub EUR: Treffen der Eurogruppe EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Bildung und Jugend ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi