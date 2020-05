Die USA legen im Handelsstreit mit China nach und schneiden Huawei den Zugang zu amerikanischer Halbleiter-Technologie ab. China droht im Gegenzug mit Beschränkungen für Cisco, Apple oder Boeing. Huawei muss künftig auf in den USA gefertigte Chips verzichten. Chiphersteller, die mit amerikanischer Software und Technologie arbeiten, dürfen ihre Produkte nicht mehr an das Unternehmen verkaufen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das sei nur noch mit einer Lizenz möglich. Das US-Handelsministerium habe am Freitag eine entsprechende Exportvorschrift in Kraft gesetzt. China reagierte ...

