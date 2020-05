BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereitet laut einem Magazinbericht für den Spätsommer einen weiteren Nachtragshaushalt vor. Im Gespräch sei "eine Größenordnung von 100 Milliarden Euro und mehr", schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Erforderlich sei dies, weil die Steuerschätzung riesige Lücken in den öffentlichen Kassen offenbart habe und die Regierung für Maßnahmen gegen die Krise weitere Mittel mobilisieren müsse. Scholz hatte am Donnerstag bei der Pressekonferenz zur Steuerschätzung allerdings erklärt, ob es einen Nachtragshaushalt gebe, könne "seriös zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden". Das Finanzministerium verwies auf Nachfrage am Freitag hierauf.

Mit dem Nachtragsbudget würde das Haushaltsdefizit des Staates dieses Jahr auf mehr als 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wachsen, so viel wie noch nie in der Geschichte der Republik, so das Magazin. Mindestens 50 Milliarden Euro brauche Scholz für das geplante Konjunkturpaket, mit dem er die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte anschieben will. Außerdem wolle er den notleidenden Kommunen helfen, die unter wegbrechenden Steuereinnahmen leiden. Auch etliche Milliarden Euro an Zuschüssen für die Sozialkassen, vor allem die Arbeitslosenversicherung, seien erforderlich. Schon im März hatte der Bund einen ersten Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro aufgelegt.

