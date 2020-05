PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach vier verlustträchtigen Handelstagen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag zugelegt. Börsianer begründeten die Gewinne mit der Vortageserholung an der Wall Street, weiter anziehenden Ölpreisen und hoffnungsvollen Konjunkturdaten aus China. Die dortige Industrieproduktion war im April unerwartet deutlich gestiegen.



Der EuroStoxx 50 schloss 0,38 Prozent fester bei 2770,70 Punkten. Für die abgelaufene Woche ist die Bilanz des Leitindex der Eurozone mit minus 4,7 Prozent jedoch tiefrot. In Paris stieg der Cac 40 am Freitag um 0,11 Prozent auf 4277,63 Punkte. Der FTSE 100 in London gewann letztlich rund 1 Prozent./edh/he



EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken