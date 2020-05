HAMBURG/MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Zeitschriftenmarke "Landlust" bekommt eine neue Redaktionsspitze. Chefredakteurin wird zum 1. Juni Sinja Schütte für den gesamten Bereich "Land und Leben", zu dem neben der "Landlust" die Marken "Landlust Zuhaus", "Living at home", "Holly", "Flow" und "Hygge" gehören, wie die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur am Freitag mitteilte. Die Gruppe ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Hamburger Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr und des Landwirtschaftsverlags Münster. Die 49-Jährige war bislang für einige der Titel bereits als Chefredakteurin verantwortlich gewesen - nun für den gesamten Bereich. Das Magazin "Landlust" ist unter den Magazinen das auflagenstärkste mit deutlich mehr als 800 000 verkauften Exemplaren. Sie erscheint sechsmal im Jahr.



Die bisherige "Landlust"-Chefredakteurin Ute Frieling-Huchzermeyer gibt Ende Mai nach 15 Jahren den Posten ab. Die 61-Jährige bleibt aber Herausgeberin und auch für die Verlagsgruppe weiterhin tätig. Neuer Publisher mit Verlagsleitertätigkeiten des Bereichs "Land und Leben" wird zudem Frank Gloystein (44), der zuvor auch schon in dem Unternehmen für die "Landlust" tätig war./rin/DP/men

