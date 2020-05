Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einem kleinen Plus beendet. Nachdem der Leitindex SMI am Morgen noch deutliche Gewinne verbucht hatte, machte sich unter den Anlegern nach und nach die Unsicherheit wegen der Coronakrise wieder stärker breit. Auf Schnäppchenjäger bleibe Verlass, schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...