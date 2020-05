(shareribs.com) Toronto 15.05.2020 - Aurora Cannabis hat Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz konnte deutlich gesteigert werden. Die Aktie klettert in New York um knapp 40 Prozent. Aleafia Health legte ebenfalls Zahlen vor. Aurora Cannabis hat im dritten Geschäftsquartaleinen Umsatz von 75,52 Mio. CAD erzielt, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf Sicht ...

