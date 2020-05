Am letzten Handelstag der Woche beschleunigt die Aktie der Wirecard AG aus Aschheim bei München ihre Talfahrt. Das Papier des Zahlungsdienstleisters fällt in Folge eines negativen Nachrichtenflusses kurz vor dem Wochenende auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Damit gilt der Titel von nun an auch als technisch angeschlagen.Erst war es nur ein Gerücht. Inzwischen hat Wirecard auf seiner "Transparenz"-Seite bestätigt, dass es beim arabischen Partner Al Alam Veränderungen gibt. Auf der Website des ...

