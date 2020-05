DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Future 2.844,50 -0,38% -12,03% Euro-Stoxx-50 2.770,70 +0,38% -26,02% Stoxx-50 2.767,09 +0,38% -18,69% DAX 10.465,17 +1,24% -21,01% FTSE 5.799,77 +1,01% -23,88% CAC 4.277,63 +0,11% -28,44% Nikkei-225 20.037,47 +0,62% -15,30% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,66 0,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,95 27,56 +5,0% 1,39 -51,3% Brent/ICE 31,74 31,13 +2,0% 0,61 -50,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.745,54 1.730,65 +0,9% +14,89 +15,0% Silber (Spot) 16,53 15,90 +4,0% +0,63 -7,4% Platin (Spot) 780,65 771,95 +1,1% +8,70 -19,1% Kupfer-Future 2,33 2,35 -0,6% -0,01 -17,0%

Der Goldpreis profitiert ebenfalls von den enttäuschenden Konjunkturdaten. Nach dem kräftigen Anstieg am Vortag auf ein Dreiwochenhoch geht es nun um weitere 0,9 Prozent auf 1.747 Dollar nach oben. Damit ist das Jahreshoch bei 1.748 Dollar fast erreicht.

Auch für die Ölpreise geht es weiter aufwärts. Diese werden nach wie vor getragen von der Hoffnung auf eine wieder anziehende Nachfrage im Zuge der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft. Auch die umfangreichen Fördersenkungen stützen den Preis. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöht sich um 5,0 Prozent 28,94 Dollar. Brent steigt um 1,9 Prozent auf 31,73 Dollar.

FINANZMARKT USA

Leichter - Belastungsfaktoren kommen dabei gleich von mehreren Seiten. Zum einen verschärft sich wieder der Ton der USA gegenüber China. Laut Meldungen möchte die US-Regierung die Lieferung von Chips an Huawei blockieren. Damit könnte der Handelsstreit zwischen beiden Ländern wieder schnell an Schärfe gewinnen. Zum anderen fielen die Daten zum US-Einzelhandel schwächer als erwartet aus. Die Nike-Aktie verliert 1,0 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte von "deutlich niedrigeren" Umsätzen im Großhandel und höheren Lagerbeständen berichtet. Die Papiere von Under Armour fallen im Gefolge ebenfalls um 1,0 Prozent. Die Titel von Applied Materials fallen nach Quartalszahlen um 5,0 Prozent. Zwar setzte der Ausrüster der Chipindustrie mehr um und verdiente auch mehr als im Vorjahr. Doch die Konsensschätzungen wurden nicht ganz erreicht.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Eine stärker als erwartet ausgefallene Erholung der chinesischen Industrieproduktion im April stützte die Kurse zeitweise stärker. Der kleine Verfall, neue Spannungen im US-chinesischen Verhältnis und schwache US-Einzelhandelsdaten drückten dann auf die Stimmung. Für den Autosektor ging es um 1,8 Prozent nach oben. Renault gewannen 2,9. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass der französische Finanzminister Bruno Le Maire Unterstützung für den Sektor versprochen habe. Am deutschen Aktienmarkt ging es in Hoffnung auf staatliche Kaufanreize für VW um 4,1 Prozent, Daimler 1,4 Prozent und Continental 3,8 Prozent nach oben. RWE und Deutsche Post waren nach den zuletzt positiv aufgenommenen Geschäftsberichten weiter gefragt und gewannen 2,4 Prozent bzw 3,6 Prozent. Wirecard verloren dagegen 7,6 Prozent - im Handel wurde auf den Verfall von Optionen verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:40 Uhr Do, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0816 +0,08% 1,0805 1,0802 -3,6% EUR/JPY 116,04 +0,13% 115,75 115,71 -4,8% EUR/CHF 1,0521 +0,03% 1,0515 1,0505 -3,1% EUR/GBP 0,8918 +0,94% 0,8859 0,8858 +5,4% USD/JPY 107,30 +0,06% 107,17 107,12 -1,4% GBP/USD 1,2127 -0,85% 1,2193 1,2196 -8,5% USD/CNH (Offshore) 7,1303 +0,26% 7,1179 7,1167 +2,4% Bitcoin BTC/USD 9.471,51 -3,14% 9.470,76 9.725,51 +31,4%

Der Dollar kommt gegen den Euro mit den schwachen Daten etwas zurück. Der Euro erhöht sich auf 1,0814 Dollar. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach unten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nur leicht stützend wirkten positive Vorgaben der Wall Street. Dass in China die Industrieproduktion im April mit 3,9 Prozent zum Vorjahr stärker stieg als von Ökonomen geschätzt, sorgte in der Breite ebenfalls für keinen stärkeren positiven Impuls. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu auf 20.037 Punkte. Deutlich geringer waren die Aufschläge an den Nachbarbörsen, Schanghai schloss sogar knapp im Minus. Das größte Plus gab es in Sydney mit 1,4 Prozent, womit "Down Under" die Woche sogar noch mit einem kleinen Gesamtplus abschloss. Die positiven Industriedaten im wichtigsten australischen Abnehmerland China dürften zur Kauflaune in Sydney beigetragen haben, so Marktbeobachter. Einerseits sorgten die weltweiten Lockerungen nach den Abriegelungen zur Eindämmung der Pandemie für Zuversicht, im Hintergrund schwelten neben den bekannten Sorgen um die Wirtschaft aber die Spannungen zwischen den USA und China, hieß es im Handel. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump Peking erneut vorgeworfen, zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus getan zu haben. Unter den Einzelaktien verbesserten sich Nissan in Japan um 3,9 Prozent, laut Marktteilnehmern getrieben von Hoffnungen auf eine weitere Restrukturierung, wozu Aussagen des Unternehmens im späteren Monatsverlauf erwartet würden. Am Donnerstag war der Chef der Nordamerikasparte von Nissan nach einem Jahr im Amt zurückgetreten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Belgische Regierung stellt Bedingungen für Unterstützung von Lufthansa-Tochter

Die belgische Regierung hat Bedingungen für eine staatliche Unterstützung für die angeschlagene Lufthansa-Tochter Brussels Airlines gestellt. Belgien könne nur bei Vorlage eines "realistischen und zukunftsorientierten Geschäftsplans" in die Fluggesellschaft investieren, erklärte das belgische Wirtschaftsministerium. Lufthansa-Chef Carsten Spohr war zu Gesprächen mit Regierungsvertretern und Chefs von Brussels Airlines nach Brüssel gereist.

Volkswagen muss Auslieferung des Golf 8 unterbrechen

Der neue Golf 8 von Volkswagen darf wegen eines Problems mit dem automatischen Notruf derzeit nicht ausgeliefert werden. Der Grund sei eine "nicht verlässliche Datenübertragung der Software am Steuergerät der Online-Connectivity-Unit", wodurch die vollumfängliche Funktion des eCall/Notruf-Assistenten nicht gewährleistet werden könne, sagte ein Konzernsprecher zu Dow Jones Newswires. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet.

S&P versieht Rating von Metro mit negativem Ausblick

Der Metro AG droht bei S&P Global Ratings eine Abstufung ihrer Bonität. Die Ratingagentur hat die Einstufung der im MDAX notierten Gesellschaft wegen voraussichtlicher sinkender Umsätze daher nun mit einem negativen Ausblick versehen. Bisher war der Ausblick stabil. Aktuell liegt das langfristige Emittentenrating bei BBB-.

Rocket Internet will aktuell Immobilienbestand nicht ausweiten

Rocket Internet plant nach Angaben von CEO Oliver Samwer derzeit keine Aufstockung bei den Immobilieninvestitionen. Geplant sei "derzeit nicht die Erweiterung des Immobilienbestands", sagte der CEO des Investors in Start-up-Internet-Unternehmen den Aktionären. Im vergangenen Jahr hatte eine Satzungsänderung auf der Hauptversammlung, die dem Inkubator auch die Investitionen in Immobilien erlaubt, für Kritik bei Aktionären gesorgt. Auch auf der diesjährigen, virtuellen Hauptversammlung gab es von Aktionärsseite kritische Nachfragen zu dem Thema.

Fincantieri: Kooperation mit Thyssenkrupp Chance für Konsolidierung

Die italienische Werftenholding Fincantieri hat grundsätzliches Interesse an Zusammenschlüssen in der europäischen Marineindustrie bekundet. In einer Telefonkonferenz mit Analysten erwähnte Generaldirektor Alberto Maestrini in diesem Zusammenhang ausdrücklich die langjährige Kooperation mit Thyssenkrupp im U-Boot-Bau. Die laufenden Gespräche mit dem deutschen Konzern seien zwar auf U-Boot-Programme beschränkt, doch sei dies eine gute Gelegenheit, "um über zukünftige Szenarien einer europäischen Konsolidierung zu sprechen", sagte Maestrini.

Washtec-Finanzvorstand geht - Nachfolgerin kommt im August

Der Waschanlagenbauer Washtec bekommt einen neuen CFO. Wie das Unternehmen mitteilte, verlässt Finanzvorstand Axel Jaeger das Unternehmen per Ende Mai auf eigenen Wunsch. Seine Nachfolgerin wird Kerstin Reden, derzeit CFO bei der Smartrac-Gruppe. Reden wird zum 1. August in den Vorstand berufen, bis dahin übernimmt CEO Ralf Koeppe die CFO-Aufgaben zusätzlich.

Aegon ernennt Friese zum CEO

Bei der niederländischen Versicherung Aegon steht in den kommenden vier Jahren Lard Friese an der Spitze des Managements. Die Aktionäre haben der Ernennung zum CEO auf der Hauptversammlung zugestimmt, wie das Unternehmen mitteilte. Friese tritt die Nachfolge von Alex Wynaendts an, wie bereits im August 2019 angekündigt.

Ryanair streicht 250 Bürojobs

Ryanair verschärft die Sparmaßnahmen. Nach einer Halbierung der Gehaltszahlungen für April und Mai hat die Fluglinie nun aufgrund der Corona-Krise den Abbau von 250 Stellen in der Verwaltung angekündigt. Betroffen sind laut der irischen Airline Mitarbeiter in den Büros in Dublin, Stansted, Madrid und Breslau. Sie würden aufgrund des Rückgangs des Flugaufkommens nicht mehr benötigt, wenn die Büros am 1. Juni wieder eröffnet werden.

