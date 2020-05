DAX schließt im Plus, aber die Handelswoche mit einem Minus von 4,09% - Wirecard bricht wegen Shortseller erneut ein - Deutsche Wirtschaft mit größtem Wachstumseinbruch seit der großen Finanzkrise - Trotz des stärksten Wachstumseinbruch seit der großen Finanzkrise schloss der deutsche Leitindex DAX im Plus am Freitag. Selbst die schwache Performance ...

