The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2020



ISIN Name



DE000A2AEM85 FIR.T.G.-GER.ALPHD.AEO DZ

DE000A2DLXT7 FIR.T.G-US LC C.A.D.U. A

DE000A2PBZX9 FIRST T.G.-EUROZ.A.D AADZ

JP3678800008 HITACHI HIGH-TECH CORP.

LU0045841987 UBAM-AJO US EQU.VALUE A C

US45885A4094 INTERNAP CORP.NEW DL-,001

US72204F1093 PIMCO MORTG.INC.TR.DL-,01

US78461U1016 SORL AUTO PARTS DL-,002

