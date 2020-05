NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag im US-Handel nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0812 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0798 (Donnerstag: 1,0792) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9261 (0,9266) Euro gekostet.



Im europäischen Geschäft hatte der Euro vor allem durch den auf breiter Front schwächelnden US-Dollar Auftrieb erhalten. Der US-Währung setzten extrem schwache Konjunkturdaten zu. Im April brachen sowohl die Umsätze der Einzelhändler als auch die Produktion der Industrie in beispiellosem Tempo ein. Die Entwicklung ist Folge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Schnelle Besserung ist laut Volkswirten nicht in Sicht. Vielmehr wird eine überwiegend träge Erholung erwartet./bgf/edh/he

