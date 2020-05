Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 15 mai/May 2020)

The common shares of The Alkaline Water Company Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Founded in 2012, The Alkaline Water Company is headquartered in Scottsdale, Arizona. Its flagship product, Alkakline88, is a leading premier alkaline water brand available in bulk and single-serve sizes along with eco-friendly aluminum packaging options. With its innovative, state-of-the-art proprietary electrolysis process, Alkaline88 delivers perfect 8.8 pH balanced alkaline drinking water with trace minerals and electrolytes and boasts our trademarked label "Clean Beverage.' Quickly being recognized as a growing lifestyle brand, Alkaline88 launched A88 infused in 2019 to meet consumer demand for flavor-infused products. A88 infused flavored water is available in seven unique all-natural flavors, with new flavors coming soon. Additionally, in 2020, the Company launched A88CBD Infused brand, featuring a broad line of topical and ingestible products. These products are made with lab-tested full-spectrum hemp and include salves, balms, lotions, essential oils, bath-salts, CBD infused drinks, beverage shots, tinctures, capsules, gummies, and powder packs.

L'inscription à la cote du CSE des actions ordinaires de The Alkaline Water Company Inc. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Fondée en 2012, The Alkaline Water Company est basée à Scottsdale, Arizona. Son produit phare, Alkakline88, est une des principales marques d'eau alcaline disponible en vrac et en portions individuelles avec des options d'emballage en aluminium respectueuses de l'environnement. Avec son procédé d'électrolyse propriétaire innovant et à la pointe de la technologie, Alkaline88 fournit une eau potable alcaline à pH équilibré parfaite de 8,8 avec des oligo-éléments et des électrolytes et bénéficie de notre label de marque «Clean Beverage». a lancé A88 infused en 2019 pour répondre à la demande des consommateurs en produits infusés d'arômes. L'eau aromatisée A88 infused est disponible en sept saveurs uniques entièrement naturelles, avec de nouvelles saveurs bientôt. De plus, en 2020, la société a lancé la marque A88CBD Infused , qui propose une large gamme de produits topiques et ingérables. Ces produits sont fabriqués avec du chanvre à spectre complet testé en laboratoire et comprennent des onguents, des baumes, des lotions, des huiles essentielles, des sels de bain, des boissons infusées au CBD, des boissons, des teintures, des capsules, des bonbons gélifiés et des emballages en poudre.

Issuer/Émetteur: The Alkaline Water Company Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): WTER Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 59 133 592 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 26 403 269 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 01643A 20 7 ISIN: US 01643A 20 7 8 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 19 mai/May 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end/Clôture de l'exercice financier: Le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for WTER. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com