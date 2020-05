Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat eine Impflicht im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland ausgeschlossen. "Wenn es den Impfstoff hoffentlich schnell gibt, kann jeder sich impfen lassen, wenn er das möchte. Wer das nicht will, muss das Risiko einer Infektion selbst tragen", sagte Braun den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



Es sei gut, "wenn sich viele impfen lassen ? aber das entscheidet jeder selbst", so der CDU-Politiker weiter. Er hoffe auf einen Impfstoff für die breite Bevölkerung zwischen Anfang und Mitte nächsten Jahres. Dann sei auch das Ende der Pandemie erreicht: "Wenn Impfstoff verfügbar ist, dann wird es keine Beschränkungen mehr geben, und wir kehren endlich zum normalen Leben zurück", sagte der Kanzleramtschef.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken