KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Bundesverfassungsgericht:



"Nun richten sich die Scheinwerfer auf Stephan Harbarth. Mit aktiven Politikern an der Spitze ist das Gericht nicht schlecht gefahren, lang ist die Liste von Gebhard Müller über Roman Herzog bis Jutta Limbach. Sie bringen den notwendigen Praxisbezug zum politischen Tagesgeschäft mit, der Professoren oder Bundesrichtern zwangsläufig fehlt. Und doch legt eine kritische und misstrauische Öffentlichkeit heute andere Maßstäbe an als in der Vergangenheit. Harbarth steht mehr als jeder seiner Vorgänger unter Beobachtung und Rechtfertigungsdruck. Denn an Konflikten - beispielsweise mit dem Europäischen Gerichtshof - herrscht kein Mangel."/yyzz/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken