Wochenrückblick KW 20: Coronavirus-Pandemie setzt Fed noch mehr unter Druck

Zunächst zeichnete Fed-Chef Jerome Powell ein düsteres Bild für die US-Wirtschaft, hielt den Märkten und US-Präsident Donald Trump jedoch die erhofften negativen Leitzinsen (noch) vor, was zu einer Verstärkung der Unruhe an den Börsen in dieser Woche führte.

Als ob es mit der Coronavirus-Pandemie, den Sorgen vor einer zweiten Ansteckungswelle, den schwachen Konjunkturdaten und der drohenden Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China nicht schon genügend Unsicherheitsfaktoren geben würde.

Deutschland

Bei der Vorlage der Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 hatte Varta bereits klargestellt, dass der Spezialist für Mikrobatterien trotz Corona nicht mit Einbußen rechnet, sondern im laufenden Geschäftsjahr das Umsatz- und Ergebniswachstum sogar steigern möchte. Nun legte das TecDAX- und MDAX-Unternehmen nach. Mehr dazu hier.

