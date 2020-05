16.05.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) AT&S präsentierte sein vorläufiges Jahresergebnis 2019/20, welches am oberen Ende der Guidance zu liegen kam. Der Umsatz lag stabil bei knapp über EUR 1 Mrd., Während im Bereich Automobil und Industrie die Nach- frage rückläufig war, wirkten Absatzsteigerungen bei IC-Substraten und im Bereich Medical & Healthcare positiv. Das EBITDA lag mit EUR 195 Mio. zwar am oberen Ende der Guidance, sank jedoch im Jahresabstand um knapp über 20% aufgrund von Unterauslastung und Investitionen in den ...

