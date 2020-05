Wenn es zwei Branchen gibt, die bisher am härtesten von der Coronaviruskrise betroffen sind, dann sind es die Luftfahrtbranche mit Lufthansa (WKN: 823212) und Airbus (WKN: 938914) und die Reisebranche mit TUI (WKN: TUAG00). Bei ihnen ist fast das gesamte Geschäft weggebrochen. "Die Auswirkungen der Pandemie auf unser Programm und unseren Geschäftsbetrieb sind immens. Erstmals in unserer Unternehmensgeschichte haben wir unser komplettes Reiseprogramm ausgesetzt", so die TUI in ihrem Quartalsbericht. ...

