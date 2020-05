Gerade an der Börse weiß man, dass die Zukunft nie vorhersehbar ist, weil die Kurse von Menschen gemacht werden, deren Emotionen und damit ihr Handeln einem steten Wandel unterworfen sind. Deswegen agiert Stock Selection Europe mit den konsequenten Vorgaben eines Handelssystems, das dem Trend der Kurse folgt und nicht dem, was eigentlich passieren müsste. Das würde uns der Notwendigkeit entheben, nach dem "Warum" zu fragen. Aber wir sehen trotzdem immer wieder hinter den Vorhang, denn ob im Guten oder im Schlechten, nur ein Anleger, der auf alles gefasst ist, reagiert besonnen und richtig. Heute werfen wir einen Blick in die Zeit der Jahre 1929 bis 1932 um deutlich zu machen: Man muss nicht genau die gleichen Fehler machen wie damals, damit sich ein solches Szenario wiederholt. Und derzeit spricht zu wenig dagegen, um diese Möglichkeit einfach auszuschließen. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 16. Mai 2020 lesen Sie:

SSE intern: Sehen wir gerade die Rückkehr des Trends?

Markt-Check: Zurück in die Handelsspanne - nur kurzfristig?

SSE Hintergründe I: Wer sich der Geschichte nicht erinnert …

SSE Hintergründe II: Hoover & Trump … brenzlige Parallelen

SSE Hintergründe III: Der Weg aus der Krise - schlag' nach bei Roosevelt

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Wir können schnell reagieren!

SSE-Depot: Noch bewegt sich wenig, aber …

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

SSE intern: Sehen wir gerade die Rückkehr des Trends?

Liebe Leserinnen und Leser,

es scheint, dass die Zeit des wochenlangen "Nirgendwohin" vorbei ist. Die Aktienmärkte sind dabei, nach unten auszubrechen. Und das wäre rein rational auch nachvollziehbar. Ich habe über die vergangenen Wochen die entscheidenden Aspekte regelmäßig in den Wochenausgaben und in den Quick Updates ausgeführt, daher will ich das alles jetzt nicht erneut ausbreiten, weil ich heute mit einer Retrospektive auf die Weltwirtschaftskrise 1929 - 1932 ein anderes Thema in den Vordergrund stellen möchte. Nur kurz im "Schnelldurchlauf":

Es ist offen, ob die Pandemie wirklich in den kommenden Wochen auf Dauer abebbt, statt bald in einer zweiten Welle zurückzukehren. Letzteres ist aber ein zumindest wahrscheinliches Szenario. Das ist jedem klar, daher ist es zweifelhaft, dass der Konsum als Rückgrat des Wachstums in den Industrienationen schnell wieder alte Levels erreicht und damit das Wachstum wiederbelebt wird. Denn größere Anschaffungen bedingen Vertrauen in die Zukunft, sprich: Die Pandemie muss enden UND die Behörden müssen die richtigen Maßnahmen treffen, die Notenbanken ebenso. Dass man in den USA gerade erneut beginnt, wohl zu einem Großteil aus wahltaktischen Gründen, China ins Visier zu nehmen, ist genau das Gegenteil dessen, was Wachstum und damit eine tragfähige, dauerhafte Aufwärtswende der Aktienmärkte brauchen. Das macht die Investoren verständlicherweise unruhig.

Hinzu kommt die über die Jahre gewachsene Schuldenblase. Die hohe Verschuldung der Unternehmen und vieler Privathaushalte, auch und gerade im Bereich von Hypotheken, sind ein großer Hemmschuh für eine Erholung. Wer ohnehin hohe Schulden hat, wird sich hüten, ausgerechnet jetzt ein neues Auto oder ein Haus zu kaufen. Und die Billionen der Regierungen und Notenbanken sind bislang nur dafür gedacht zu verhindern, dass all diese Kredite umgehend platzen und damit zu einem konjunkturellen Meltdown führen. Für Investitionen und mehr Konsum reichen sie nicht … zumal man sich fragen muss, warum und worin man als Unternehmen investieren sollte, solange die Nachfrage fehlt.

All das gab es schon einmal, vor gut 90 Jahren. Damals ging der Versuch, den Kahn wieder flott zu machen, fatal schief, bis endlich, 1933, mit dem neuen Präsidenten Roosevelt die richtigen Register gezogen wurden. Ich will die heutige Ausgabe nutzen, um diese damalige Zeit zu beschreiben und deutlich zu machen: Diesmal könnte man es besser machen. Aber bislang ist da noch die Hoffnung allein Vater des Gedankens. Einfach kategorisch auszuschließen, dass die Verantwortlichen erneut fatale Fehler begehen und der Sog der sogenannten "Koma-Spirale" die Weltwirtschaft erneut in eine lange Krise führt, wäre leichtfertig. Man sollte wissen, was passieren kann, um richtig zu reagieren, wenn die Signale in die falsche Richtung weisen. Aber zuerst ein kurzer Blick auf die Marktlage insgesamt:

MARKT-CHECK: Zurück in die Handelsspanne … nur kurzfristig?

Erst ging es im Wochenverlauf abwärts, dann, beginnend am Donnerstagabend in den USA, auf einmal steil nach oben. Wieso? Sollte erneut mit der Brechstange erreicht werden, was man als ein ganz entscheidendes Element einer möglichen Wiederbelebung der Wirtschaft ansehen muss, nämlich steigende Aktienkurse? Denn ja, die sind essentiell, um die Wende zu ermöglichen. Denn weit mehr als in Europa spielen die Aktien in den USA eine tragende Rolle bei den Sparern und der Altersvorsorge. Nur, wenn die Aktienmärkte schnell wieder steigen und die Sparer dadurch den Eindruck gewinnen, dass ihre Ersparnisse gerettet sind, ließe sich das Bild eines "alles wird gut" aufrechterhalten. Wenn die Menschen nicht mehr so sehr um ihre Ersparnisse fürchten, könnte der Konsum wieder anspringen, ohne dass es zwingend erforderlich wäre, das mit weiteren Billionen-Paketen künstlich anzuschieben.

Wie wichtig wieder steigende Aktienmärkte sind, sind Politik, Notenbanken und Finanzindustrie gleichermaßen klar. Daher war es nicht gerade überraschend, dass es in den letzten Wochen immer wieder gelang, einen erneuten Abwärtsimpuls abzuwenden, zumal zeitgleich die Nachrichtenlage von überzogen negativ wirkenden Schlagzeilen ins Gegenteil umschlug. Trotzdem rutschten DAX, Dow & Co. in dieser Woche erst einmal ab. Einige Indizes wie der Euro Stoxx 50 verließen dadurch die vorherige, wochenlange Handelsspanne nach unten, wie der folgende Chart zeigt:

Andere Indizes wie der DAX konnten am Donnerstag gerade noch vor einem Ausbruch nach unten abgefangen werden, wie wir im folgenden Chartbild sehen. Basierte das auf konzertierten Aktionen, mit denen die Finanzindustrie, letztlich ja von wieder gesundenden Aktienmärkten abhängig und seitens der Notenbanken vor allem in den USA über Repo-Kredite mit reichlich Cash versorgt, den schönen Schein aufrecht erhielt? Denkbar, aber ein anderer Aspekt scheint mir wahrscheinlicher:

Der am Freitag absolvierte Abrechnungstermin für Aktien- und Indexoptionen (oft auch Verfalltermin genannt) dürfte eher die Basis der Gegenbewegung gewesen sein. Denn wenn Sie sich den DAX-Chart ansehen, erkennen Sie, dass es seit der letzten Terminbörsen-Abrechnung am 17. April zu einer Seitwärtsbewegung mit einer klar definierten Untergrenze gekommen war. Das deutet darauf hin, dass die großen Spieler am Terminmarkt diesmal zweigleisig gefahren sind, indem sie als Stillhalter, d.h. Option-Verkäufer, Call- und Put-Optionen mit Basispreisen außerhalb der Kursspanne gleichermaßen an die Anleger verkauften und somit dann einen optimalen Gewinn erreichen, wenn diese Handelsspanne zur Abrechnung nicht verlassen wird. Wenn es indes zu einem Ausbruch aus der Range vor der Abrechnung kommt, geht diese Strategie schief … und es pflegt sich meist zu rechnen, dass durch aktive Aktionen zu verhindern. Was hieße:

Es ist gut möglich, dass die Käufe des Freitags auf das Konto der Terminbörse gehen. Wenn das so ist, könnte der im Verlauf der Woche aufgekommene Abgabedruck, basierend auf der sich anbahnenden neuen Eiszeit zwischen Washington und Peking, in der kommenden Woche wieder einsetzen. Denn Käufe, die dazu dienten, das für die "big player" ideale Abrechnungslevel der Aktienindizes zu bewahren, haben am Freitag ihre Aufgabe erfüllt. Somit würde die Terminbörse jetzt erst einmal wieder gegenüber den Nachrichten seitens Pandemie, Politik und Konjunktur in den Hintergrund treten. Und die sind weiterhin problematisch. Wir werden es in den kommenden Tagen sehen - mehr dazu nach unserem jetzt folgenden Sonderthema in den Abschnitten "Aktuelle Käufe und Verkäufe".

Ein kurzer Hinweis vorweg

Bitte erlauben Sie mir vorab den Hinweis: Dieser Ausflug in die Geschichte soll dem Interessierten als Anreiz dienen, sich intensiver damit zu beschäftigen, weil ich der Ansicht bin, dass ein solches Wissen wichtig ist. Ich erwarte nicht, dass alle Leser diese persönliche Meinung teilen, das gilt natürlich auch für meine eigenen Rückschlüsse, die ich aus der Analyse der damaligen zeit ziehe. Diese Ausgabe kann zudem keine Grundlage intensiver Diskussionen per Email über diese Thematik sein, das können ich und meine Kollegen einfach nicht stemmen, zumal dieser Rückblick mit unserem SSE-Handelssystem direkt auch nichts zu tun hat.

SSE Hintergründe I: Wer sich der Geschichte nicht erinnert …

Eigentlich heißt der Spruch, der dem Schriftsteller George Santayana zugeschrieben wird: "Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen". Aber in der Regel wird diese Aussage dann hervorgeholt, wenn sich eine Situation wiederholt, die es in der Historie schon einmal in vergleichbarer Art gab … und die niemals erneut passiert wäre, hätten die Menschen einen Blick in die Geschichte geworfen.

Ich hatte schon einmal Ende März darauf hingewiesen, dass die derzeitige Gemengelage grundsätzlich das Risiko birgt, dass wir eine vergleichbar brutale, weltweite Depression erleben, wie das 1929 bis 1932 der Fall war. Das heißt nicht, dass es so kommen MUSS. Worum es mir geht, wenn ich an diese Zeit und die damalige Problematik erinnere: Ich meine, dass es keinen Sinn ergibt, stur von einem "alles wird gut" auszugehen und die tiefer liegenden Risiken einfach zu ignorieren. Denn wie oft haben wir erlebt, dass Menschen, die so denken und handeln, von der Realität völlig überrollt werden. Und ich sehe es nicht nur als meine Aufgabe an, mit dem Stock Selection Europe Handelssystem Gewinne zu erreichen. In kritischen Zeiten ist die Aufgabe eines Börsendienstes auch, Risiken darzulegen um zu erreichen, das Vermögen insgesamt zu bewahren, wenn es hart auf hart kommt. Und dazu gehört nun einmal zu wissen, was im ungünstigsten Fall passieren könnte.

Natürlich kommt es grundsätzlich besser an, wenn man die Zukunft rosa malt. Sogar in einem Börsendienst, der mit Short-Trades agieren und damit auch bei fallenden Kursen Gewinn erzielen kann. Und natürlich gibt es viele "Experten", die auch jetzt noch, deutlich über dem bisherigen Tief des Aktienmarkts, von der Einstiegschance des Jahrhunderts reden. Aber da rate ich dazu, die Argumente, die da angeführt werden (meist läuft das ja ohnehin ohne taugliche Begründung), genau unter die Lupe zu nehmen. Denn denken Sie daran, dass die meisten Menschen in der Finanzindustrie a) nur Geld verdienen, wenn die Anleger fleißig kaufen und verkaufen und b) auf die Long-Seite festgelegt sind. Aus dieser großen Klientel jemanden zu finden, der Ihnen sagt, dass Sie besser keine Aktien kaufen oder bestehende Aktien abstoßen sollten wäre, als würde Ihnen ein Autoverkäufer raten, keines seiner Autos zu kaufen und Ihnen stattdessen den Fahrradhändler um die Ecke empfiehlt.

Es gibt einige aus der vorgenannten Klientel, die Vergleiche mit der Zeit 1929-1932 locker abschmettern mit einem Argument, das mir die Haare zu Berge stehen lässt. Damals habe man den Fehler gemacht, das Geld zu verknappen, was die Situation erst zur Katastrophe machte. Heute hingegen werfen Regierungen und Notenbanken mit Geld nur so um sich. Wenn man das Gegenteil dessen tut, was vor 90 Jahren falsch war, muss es ja heute funktionieren? Um Himmels willen! Richtig ist, dass wir damals eine auf den ersten Blick ganz andere Ausgangslage hatten.

Die Katstrophe ging damals von den USA aus. Dort war das Wachstum bis 1929 kräftig und "echt". Im Gegensatz zu heute, muss man unterstreichen. Die US-Unternehmen waren weit weniger verschuldet als heute, eigentlich hätte es nicht zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft kommen dürfen, wenn da nicht der Aktienmarkt gewesen wäre. Da kam es über Jahre hinweg zu einem "Goldrausch". Immer mehr Menschen ohne blassesten Schimmer von Wirtschaft und Börse kauften Aktien. Und weil es so schön lief, gingen sie immer höhere Risiken ein. Kredit auf Aktienkäufe war leicht zu haben und alle, Kreditgeber und Kreditnehmer, bauten darauf, dass immer höhere steigende Aktien die Kredite automatisch ausgleichen würden. Das klappte jahrelang. Warnzeichen in Form einer immer größer werdenden Volatilität wurden ignoriert, der Turm zu Babel wurde immer höher. Und dann brach auf einmal alles zusammen.

Heute, so wird gerne behauptet, gibt es eine solche Spekulationsblase nicht, jedenfalls nicht in dieser extremen Ausprägung wie damals. Das ist richtig. Teuer waren Aktien aber bis Anfang des Jahres dennoch, siehe der folgende Chart, der das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis der Dow Jones-Aktien abbildet. Kredit war auch jetzt leicht zu haben. Die Zinsen waren jahrelang niedrig und haben zu einer Schuldenblase geführt, die deutlich brenzligere Dimensionen hat wie damals. Und, zumindest wird oft so argumentiert, heute haben Regierungen und Notenbanken ganz andere Möglichkeiten, um schnell und effektiv dagegen zu halten. Mag sein, aber:

Wenn es um die Gefahr einer Depression ähnlich der 1929-1932 geht, ist das nicht der Punkt! Entscheidend ist nur eines, und genau da finden sich die Parallelen: Damals wie heute ist die Weltwirtschaft schnell weggebrochen. Und damals wie heute fehlt es a) an Geld bei den Konsumenten und b) am Vertrauen in die Zukunft! Und genau das sind die beiden Ankerpunkte, an denen ich die Parallelen festmache. Ob eine Zockerblase wie damals oder heute eine Schuldenblase nebst Virus-Pandemie das Drama ausgelöst haben, ist für die Frage, wie man da wieder herauskommt, komplett Wurst!

Was war 1929 und danach genau passiert? Dazu im folgenden Abschnitt eine Kurz-Zusammenfassung. Aber ich rate unbedingt dazu, sich mit dieser Phase 1929-1932 und den Jahren unmittelbar danach genauer zu befassen. Erstens, weil es für einen Investor ein ungemein spannendes Thema ist, das niemals an Aktualität verlieren wird. Zweitens, weil, wer diese Zeit verstanden hat, hat mehr über die Börse gelernt als aus aktuellen Lehrbüchern. Dazu meine Tipps:

1. Das Buch "Der große Crash 1929 - Ursachen, Verlauf, Folgen" von John Kenneth Galbraith. Erschienen im Finanzbuchverlag (FBV) mit der ISBN 978-3-95972-076-2. Überall im Buchhandel bestellbar, Preis 19,99 Euro.Eine fesselnde Lektüre aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers und Zeitzeugen Galbraith. Für jeden Anleger meines Erachtens Pflichtlektüre, denn Sie lernen in diesem Buch immens viel darüber, wie entscheidend der Faktor Mensch mit seinen Emotionen für die Börse ist … und dass sich das niemals ändern wird!

2. Die herausragende Dokumentation "1929 Der große Börsencrash". Die läuft immer mal wieder auf Phoenix, arte oder anderen Doku-Kanälen. Sie ist aber auch in zwei Teile aufgeteilt bei YouTube zu finden. Hier die Links dazu:

SSE Hintergründe II: Hoover & Trump … brenzlige Parallelen

Wer sich Buch und/oder Dokumentation zu Gemüte geführt hat, erkennt schnell: Es war damals völlig idiotisch, das Geld zu verknappen, dadurch wurde die Katstrophe erst ins Rollen gebracht. Aber jetzt einfach das Gegenteil zu tun führt nicht automatisch dazu, dass es diesmal gutgeht. Was war passiert?

Der US-Aktienmarkt hatte eine jahrelange Hausse hinter sich. Die Kurse begannen zwar schon 1928 immer mal wieder ungewöhnlich stark zu schwanken. Aber zeitweilige Einbrüche wurden schnell wieder aufgekauft, weil Kredit leicht zu haben war und die Anleger nicht bereit waren, sich in ihrem Traum vom leicht verdienten Vermögen irritieren zu lassen. Kommt einem schon irgendwie bekannt vor, nicht wahr?

Im Oktober 1929 ging es endgültig schief. Dabei gab es nicht einmal einen zwingenden Auslöser, es kam einfach zu für die zu diesem Zeitpunkt vorhandene Nachfrage zu großen Verkäufen, daraus entstand eine Verkaufslawine. Dass die Technik damals noch nicht so weit gediehen war (siehe das Bild eines damaligen "Börsentickers" oben), der Handel nur über das Börsenparkett möglich war und die Börsenticker wegen des immer weiter anschwellenden Handelsvolumens Stunden zurück lagen, waren zwar entscheidende Gründe für den Crash im Oktober. Aber um den selbst geht es nicht, wenn es um die Gefahr geht, die damals in die Katstrophe führte und die heute ebenso gegeben ist. Es geht um die Zeit danach. Denn die eigentliche Baisse begann erst später. Dazu noch einmal der Chart, den ich Ende März an dieser Stelle gezeigt hatte:

Die wahre Baisse begann erst nach einem ersten, massiven Kurseinbruch, der von einer rasanten und weitreichenden Erholung abgelöst wurde, weil viele dachten, die Sache sei bereits ausgestanden (auch das kommt einem bekannt vor). Aber das war sie nicht. Als die Gegenbewegung nach oben verhungerte, begannen die Kurse erneut zu fallen … und fielen drei Jahre lang, bis Ende 1932, immer weiter. Wieso?

Weil damals eine Schuldenblase geplatzt war. Die betraf damals vor allem die Privathaushalte, heute sind es Private und Unternehmen zugleich. Weil die Aktien senkrecht wegbrachen, waren die Sicherheiten der auf diese Aktienkäufe aufgenommenen Kredite dahin. Daher mussten die Anleger umgehend verkaufen, blieben aber meist auf einem Teil der Schulden sitzen, die sie nicht zurückzahlen konnten. Das wiederum brachte die Banken und Broker in Schwierigkeiten. Auf einmal war nirgendwo mehr Geld da. Und dann kam es zu einem fatalen Fehler: Um die Sache in den Griff zu bekommen, verknappte die US-Notenbank das Geld. Was auch daran lag, dass sie an den Gold-Standard als Deckungsbasis des Dollars gebunden war. Den hätte man umgehend ausgeben müssen … und das traute man sich nicht. Und damit begann die sogenannte "Koma-Spirale":

Der Konsum brach schlagartig ein. Den Unternehmen fehlte es zwar auch an Liquidität, aber damit hätte man, außer, um laufende Kosten zu begleichen, wenig anfangen können, denn zu investieren gab es nichts mehr. Grund: Es konnte ja kaum noch etwas gekauft werden, weil so viele mit Schulden finanziell auf dem Trockenen saßen. Umgehend kam es zu massiven Entlassungen. Dadurch konnten auch die, die zwar nicht an der Börse herum gezockt hatten, aber ihren Job verloren, nicht mehr konsumieren. Der Konsum brach weg, die Arbeitslosigkeit stieg weiter, der Konsum fiel umso mehr, noch mehr wurden arbeitslos. Dasselbe Bild sehen wir auch jetzt.

Dass diesmal ein Virus die Schuldenblase platzen ließ und keine Zocker-Orgie am Aktienmarkt, ist nicht der Punkt. Es geht, wenn es um die Gefahr für die kommenden Jahre geht, nicht um die Ursache, sondern um die volkswirtschaftliche Klemme, in der die Welt steckt. Dass die Arbeitslosigkeit im April in den USA durch die Decke ging, hatte ich schon letzte Woche im Chart gezeigt. Hier der Blick auf den US-Einzelhandel und damit auf den Konsum auf Basis der gestern frisch veröffentlichten Daten für April (abgebildet ist nicht die Veränderung zum März, sondern zum Vorjahresmonat):

Diese "Koma-Spirale" sehen wir auch jetzt. Und das überall, denn selbst in China, wo die Wirtschaft schon im März einfach wieder hochgefahren wurde, liegt der Konsum danieder: Dort haben wir am Freitag den April-Wert der Einzelhandelsumsätze bei einer Jahresrate von -16,8 Prozent gesehen … trotz geöffneter Geschäfte! Und in Europa wird es nicht anders sein. Auch, wenn wir hier Kurzarbeit haben, um die offizielle Arbeitslosigkeit optisch "aufzufangen". Wobei damals die Kündigung der US-Kredite für Deutschland Basis dafür war, dass die Depression auch Europa erreichte, heute passierte das durch den Bumerang der Globalisierung. Aber auch der Grund, warum sich das Problem weltweit ausbreitet, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Antwort auf die Frage:

Wie kommt man da heraus? Wie kann man vermeiden, dass sich wiederholt, was danach 1930 bis 1932 passierte? Gewaltige Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger, Verzweiflung und Unruhen (siehe auch unser heutiges Titelbild, das den Marsch der US-Veteranen des I. Weltkriegs nach Washington zeigt) waren die Folge. Das muss heute nicht passieren, wenn klug gehandelt wird. Aber zwischen dem damals regierenden und entscheidend an den Fehlern, die zur Depression führten, beteiligten US-Präsidenten Herbert Hoover und Donald Trump gibt es eine brenzlige Parallele:

Beide waren davon überzeugt, als Präsident automatisch Recht zu haben, hinterfragten sich nie und konnten Fehler einfach nicht zugeben. Wobei beide ein vergleichbares Problem haben: Damals war Hoover sich unsicher, welche Alternativen in Sachen Geldpolitik sinnvoll wären, heute weiß Trump nicht, wie weit er gehen kann, wenn er die Basis einer Stabilisierung in Form der Wiederaufnahme von Produktion und Handel forciert, ohne eine zweite, große Pandemie-Welle zu verursachen. Wobei damals genug Experten laut und deutlich darauf hinwiesen, dass man mit der Politik der Geldverknappung das genau falsche tut. Heute hingegen haben wir nicht nur die Schulden. Wir haben auch noch das Virus, das es zusätzlich schwerer macht, richtig zu entscheiden. Und doch gibt es diesen "Königsweg", um eine zweite "Great Depression" zu verhindern!

SSE Hintergründe III: Der Weg aus der Krise … schlag' nach bei Roosevelt

Diese katastrophale Zeit endete in den USA, als Franklin Delano Roosevelt Ende 1932 die Wahl gewann und Herbert Hoover im Weißen Haus ablöste. Roosevelt agierte im Eilzugtempo, indem er den "New Deal" umsetzte, eine Kombination aus Stabilisierungsmaßnahmen, Hilfen für die Bevölkerung und Wachstumsanreizen.

Roosevelt umging die Tücken des Goldstandards, indem er Privatbesitz von Gold verbot, das Gold einziehen ließ und den Goldpreis in US-Dollar einfach fixierte. Damit wurde die US-Notenbank flexibel, zugleich wertete der US-Dollar ab, was den Export erleichterte. Parallel dazu wurde das Sozialsystem deutlich ausgebaut und mit aller Macht Arbeit geschaffen. Was bedeutete: Es wurde eine Art gigantisches Arbeitsbeschaffungsprogramm gestartet, bei dem es weniger darum ging, dass all diese neue Arbeit zielführend im Sinne des unmittelbaren Wachstums wäre. Es ging um etwas anderes, um etwas, was das Mitglied der US-Notenbank Neel Kashkari gerade erst am Donnerstag forderte:

Die Menschen müssen umgehend wieder Geld in die Tasche bekommen!

Entscheidend ist, dass die Menschen, ob in Asien, Europa oder den USA, in dieser Phase großer Verunsicherung das Vertrauen zurückgewinnen. Nur dann sind sie bereit, das "Wagnis des Konsums" einzugehen, statt besorgt ihre Ersparnisse zusammen zu halten. Zugleich müssen die Regierungen dieses Vertrauen gezielt fördern, indem sie alles tun, um den Menschen so schnell wie möglich wieder Arbeit zu geben und so sicherstellen, dass die hohe Verschuldung, z.B. durch Immobilienkredite, den Verbrauchern nicht zum Verhängnis wird. Passiert das?

Nein! Und genau da sehe ich derzeit ein Risiko. Was die Pandemie angeht, ist das momentane Tempo des "Wiederhochfahrens" riskant, weil viele sich sehr unsicher sind, ob genau das nicht eine größere, zweite Infektionswelle und damit einen noch heftigeren "Lockdown" auslöst. Ob man da derzeit richtig agiert oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es fällt auf, dass da viel Misstrauen bleibt, auch, weil gerade in den USA permanent viel versprochen wird, ohne wirklich zu wissen, ob es gehalten werden kann.

Zugleich riskiert Donald Trump den Bruch mit China, der aus Sicht der wirtschaftlichen Perspektiven weltweit eine Katastrophe wäre, vor allem in dieser so extrem fragilen Phase. Würde er China wirklich mit neuen Sanktionen überziehen und eine politische Eiszeit auslösen, könnte man das mit der idiotischen und für Europa katastrophalen Kündigung der US-Kredite an Deutschland von 90 Jahren vergleichen.

Und das viele Geld, das gerade aus dem Nichts heraus erschaffen wird, reicht das nicht? Nein! Mr. Kashkari weiß schon, wovon er spricht, wenn er fordert, dass die BEVÖLKERUNG das Geld braucht. Denn all diese Billionen sind momentan fast ausschließlich dafür gedacht, dass die Kredite der Unternehmen nicht platzen und die vielen Hypothekenkredite der Bürger erst einmal nicht in sich zusammenfallen und dadurch die Banken ins Chaos stürzen wie 2008. Es ist kein "Anschub" für die Menschen, kein Konjunkturprogramm. Zumindest noch nicht.

Wir bräuchten einen neuen "New Deal". Eine konsequente Befriedung des globalen, politischen Gezänks mit dem Ziel, die Weltwirtschaft zusammen wieder in die Spur zu bringen, statt eines "wir zuerst und alles für uns", wie es derzeit in Washington gespielt wird. Wir brauchen Arbeit und Unterhaltssicherung ohne Wenn und Aber, bis die Schornsteine wieder von alleine rauchen. So, wie es die vorstehende US-Briefmarke aus dem "Wendejahr" 1933 zeigt: Sie gibt den National Recovery Act wieder, den Roosevelt damals initiiert hatte, mit der Unterschrift: "in a common determination", d.h. "mit einem gemeinsamen Ziel".

In Europa gibt es diese Ansätze. In China wird das nötigenfalls einfach befohlen. In den USA aber sitzen die meisten Arbeitslosen in blanker Angst da, denn das Arbeitslosengeld (für die, die überhaupt ein Anrecht darauf haben) wird nur 26 Wochen gezahlt und reicht den meisten nicht, auch nur ihre aufgehäuften Schulden zu bezahlen.

Wenn wir diesen "New Deal" erreichen, wird die Weltwirtschaft die Kurve kriegen. Aber bedenkt man die große Unbekannte in Form der Pandemie und das momentane Gebaren der USA, ist es ratsam, im Hinterkopf zu behalten, dass die entscheidenden Fehler in Form eines sturen Beharrens auf einem einmal eingeschlagenen Weg und der fehlenden internationalen Zusammenarbeit gerade erneut begangen werden. Und sich die Geschichte dadurch in der Tat wiederholen könnte. Hoffen wir, dass es anders kommt.

AKTUELLE KÄUFE UND VERKÄUFE: Wir können schnell reagieren!

Geht die Wende zurück zum Wachstum gut oder geht sie schief? Das ist die entscheidende Frage, die alle Anleger beschäftigt, die aber zugleich einfach noch keine Antwort finden KANN. Und das wird vom Aktienmarkt eindeutig reflektiert, indem er weiterhin in einer Seitwärtsbewegung festhängt. Sie haben oben bereits gesehen, wie sich das bei DAX und Euro Stoxx 50 darstellt, hier sehen wir als weiteres Beispiel die Airbus-Aktie:

Die Hoffnungen der Anleger sind noch zu groß, um die bisherigen Tiefs zu unterbieten, andererseits ist man aber realistisch genug, um nicht auf die große Wende wetten zu wollen. Nahezu alle Aktien sehen derzeit so aus, nicht nur die des Stock Selection Europe Aktien-Pools. Einige liegen nach einer kräftigen Rallye Mitte März ein gutes Stück über dem Tief, andere nahe der März-Tiefs … gemeinsam ist aber allen, dass sie keinen echten Trend aufweisen. Das wird natürlich nicht auf Dauer so bleiben, aber wann solche Findungsphasen enden, ist nie vorhersagbar.

Eine Chance hätten wir durch dieses Säbelrasseln der USA in Richtung China. Dieses Seitwärts-Geschiebe könnte sich, wenn der kurzfristig wieder stützende Effekt der Terminbörse in der kommenden Woche vorbei ist, nach unten auflösen. Aber sicher ist das nie, daher haben wir auch per Montagfrüh keine unmittelbaren Dispositionen auf dem Programm. Was aber nicht problematisch ist, denn Sie wissen ja: Wir können und werden börsentäglich über das "Quick Update" reagieren, sobald sich Gelegenheiten ergeben!

Kauf am Montag, 18.5.2020 zu Handelsbeginn:

Kein Handlungsbedarf

Verkauf am Montag, 18.5.2020 zu Handelsbeginn:

Kein Handlungsbedarf

SSE-DEPOT: Noch bewegt sich wenig, aber …

Noch bewegt sich im Depot recht wenig, denn noch hat sich kein neuer Trend durchgesetzt. Innerhalb dieses Auf und Ab tut man immer gut daran, sich nicht allzu hoch zu engagieren, denn Sie haben es anhand der Charts in dieser Ausgabe ebenso wie in den vorherigen gesehen: Diese Seitwärtsbewegungen bergen immer auch mal plötzliche Ausschläge, die einem die Stop Loss-Marken überrennen, ohne dann aber in einen neuen Trend zu münden. Das nervt. Aber auch, wenn diese Situation an sich eine besondere ist, solche trendlosen Phasen sind so selten nicht. Mit ihnen zu leben und zu versuchen, das Geld so gut wie möglich beisammen zu halten, bis es in einem neuen, starken Impuls gebraucht wird, ist eine Tugend, um die man als Anleger nicht herumkommt.

Dabei möchte ich abschließend noch einmal auf die Natur unseres Systems hinweisen: Diese Ausgabe stand im Zeichen einer sehr düsteren Variante der Zukunft. Aber diese Variante muss nicht eintreffen. Wenn genug richtig gemacht wird, wenn genug Dummes verhindert wird, kann das, was die ganz große Mehrheit erhofft, allemal gelingen: die Rückkehr zur Normalität und mit ihr zum Wachstum. Daher muss man, egal, wie man selbst die Lage und die Perspektiven einschätzt, unbedingt in beide Richtungen blicken, was bedeutet: Es ist nichts gegen Long-Trades einzuwenden, wenn die entsprechenden Signale auftauchen!

Für neu hinzugekommene Leser meine dringende Bitte, diese zwei Punkte zu beachten:

Erstens: Bitte lesen Sie die untenstehenden Hinweise, wie mit diesem Börsendienst umzugehen ist, ggf. schauen Sie auf der Internetseite noch in die FAQ (auf der Startseite, wenn man eingeloggt ist, rechts unter "FAQ und Kontakt").

Zweitens: Nutzen Sie die Testphase bitte als Test, schauen sich an, was ich hier tue und ob Ihnen das liegt. Handeln Sie neue Empfehlungen bitte nicht gleich mit, sondern erst, wenn Sie sich entschieden haben, dass Stock Selection Europe etwas für Sie ist. Und, noch wichtiger: Kaufen sie NIEMALS bereits laufende Positionen (steht auch in o.a. erwähnter und untenstehender Bedienungsanleitung)!

Die Übersicht über unsere bereits abgeschlossenen Trades finden Sie, wenn Sie auf unserer STOCK SELECTION EUROPE-Startseite oben auf "Empfehlungsliste" und dort wiederum auf "geschlossene Empfehlungen" klicken.

