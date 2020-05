Das erfolgreiche Investieren in ETFs ist im Endeffekt von einer Sache maßgeblich abhängig: der Zeit. Sicher, es mag auch andere kleinere Dinge geben, die zum Erfolg beitragen. Wie beispielsweise der Index, Gebühren oder ein Tracking-Error. Oder auch grundlegende Aspekte wie ein marktbreiter Ansatz. Aber im Endeffekt ist die Zeit einer der wichtigsten Faktoren. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg kann hier schließlich der Zinseszinseffekt seine volle Kraft entfalten und so langfristig für eine in etwa ...

