Turin (awp/sda/reuters) - Der Autokonzern Fiat Chrysler kann sich in der Coronakrise Hoffnungen auf eine milliardenschwere staatlich unterstützte Geldspitze in Italien machen. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Samstag, der italienisch-amerikanische Konzern mit Hauptsitz in den Niederlanden sei berechtigt, entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...