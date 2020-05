Die neue Woche könnte nach den jüngsten Verlusten am deutschen Aktienmarkt weitere Abschläge bereit halten. Sorgen um die wirtschaftlichen Perspektiven in der Corona-Krise und wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sorgen für Zurückhaltung. Doch das Gröbste dürfte wirtschaftlich bereits verdaut sein, neue Konjunkturdaten könnten neue Börsen-Hoffnungen befeuern. Ein Wochenausblick.Die Corona-Krise mit all ihren wirtschaftlichen Auswirkungen und Nebenschauplätzen wird die Anleger ...

