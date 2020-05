FRANKFURT (Dow Jones)--Der 300 Milliarden Dollar schwere saudische Staatsfonds (PIF) hat seine Beteiligungen im ersten Quartal kräftig ausgebaut. Der Fonds kaufte Aktien im Wert von rund 500 Millionen Dollar von Facebook, Walt Disney, Marriott International sowie Cisco Systems.

PIF erwarb zudem Anteile an der Citigroup für 522 Millionen Dollar, an der Bank of America für 488 Millionen Dollar sowie an Boeing für 714 Millionen Dollar, wie einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht zu entnehmen ist.

Kronprinz Mohammed bin Salman hat den Staatsfonds 2015 angewiesen, die stark auf die Ölindustrie fokussierte Wirtschaft in andere Bereiche zu diversifizieren.

Wegen des Zusammenbruch des Ölpreises befindet sich Saudi Arabien in einer finanziell schwierigen Lage. Das Land hat unlängst die Mehrwertsteuern verdreifacht und Subventionen für Staatsbedienstete gekürzt.

DJG/DJN/mpt

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2020 06:06 ET (10:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.