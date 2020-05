Wirecard (WKN: 747206) ist das zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl umstrittenste Unternehmen im DAX. Vermutlich auch in der gesamten deutschen Börsenlandschaft. Immer wieder ist das Fintech-Unternehmen mit Vorwürfen konfrontiert worden. Federführend ist dabei Dan McCrum zu nennen, der Hauptautor in den Artikeln der "Financial Times", in denen dem Zahlungsdienstleister unter anderem Bilanzmanipulationen vorgeworfen worden sind. Im Fokus dieser Vorwürfe steht vor allem das Geschäft mit sogenannten Drittpartnern. ...

