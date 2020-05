Hongkong (ots/PRNewswire) - Premia Partners, der ETF-Anbieter in Asien, gab heute die folgenden guten Neuigkeiten und einen gewagten Schritt nach vorn bekannt:Sehr geehrte Kunden und Freunde,in wenigen Monaten feiern wir bei Premia unser viertes Jubiläum.Auch wenn wir noch immer der kleine David sind, der in einer Welt voller Goliaths bestehen muss, möchten wir uns besonders bei denen bedanken, die uns auf unserem Weg unterstützt, angefeuert und vertraut haben und zu Partnern von uns geworden sind. Ohne diese Zustimmung könnten wir nicht weitermachen, denn nur auf die eigene Überzeugung, den eigenen Mut und das eigene Engagement zu vertrauen reicht nicht. Sie waren der Meinung, dass der asiatische ETF-Raum durch unsere stetigen Veränderungsbemühungen besser werden könnte.Erst kürzlich konnten wir den HKEx 2019 Top Performing - Total Return Award (Auszeichnung für beste Leistung in der Gesamtrendite von der Hongkong Aktienbörse 2019) für unser Aushängeschild Premia CSI Caixin China New Economy ETF feiern, der weiter mit einer Rendite vonstarken 8,8 %[1] YTD überzeugt. Während unserer andauernden Überlegungen, was wir in dieser außergewöhnlichen Zeit für unsere Kunden noch tun können, entschieden wir uns für einen gewagten Schritt, der uns einfach sinnvoll erschien.Ab sofort verzichten wir auf unsere Gebühren und streben ggf. eine teilweise Förderung der Drittausgaben[2] der Premia US Treasury Floating Rate ETF an, vorläufig bis Ende 2020 oder bis auf Widerruf (Premia ETF US-Staatsanleihen mit variablem Zinssatz). Wir hoffen, unseren Kunden im aktuellen Konjunkturumfeld damit ein sinnvolleres Vergabemittel bereitzustellen, während wir in dieser Zeit der Unsicherheit, aber auch der Hoffnung und der Gelegenheiten zusammen nach vorn blicken.Bleiben Sie gesund, und vielen Dank, dass Sie dabei sind.Mit freundlichen Grüßen von uns allen bei Premia Partners[1] - USD NAV Rendite ab 13. Mai 2020[2] - Anvisiertes Total Expense Ratio (TER) einschließlich Senkung derDrittausgaben von 15 Basispunkten auf 5 BasispunkteInformationen zu Premia Partners | Ihr Authentischer ETF-Partner für AsienPremia Partners wurde 2016 in Hongkong von einer Handvoll Enthusiasten gegründet, die Investoren mit effizienten Investitionsmitteln ausstatten möchten. Weitere Informationen zu Premia oder unseren ETFs für China, asiatische innovative Technologie, aufsteigende ASEAN, Vietnam und US-Staatsanleihen finden Sie auf www.premia-partners.com (http://www.premia-partners.com/)Informationen zu Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Ticker: 3173.HK/9173.HK) - Dieser verfolgt den CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index, der sich aus ca. 300 führenden Unternehmen der neuen Wirtschaftszweige in China zusammensetzt, darunter Gesundheitswesen, Pharmazie, Cloud-Computing, 5G, künstliche Intelligenz, Halbleiter, industrielle Automation, Technologie, Kommunikation, E-Kommerz, interaktives Home Entertainment und mehr. Auf Basis der USD NAV Gesamtrendite betrug die Rendite 8,8 % YTD mit Stand vom 13. Mai 2020, und im Kalenderjahr 2019 betrug die Rendite 43,4 %.Informationen zu Premia US Treasury Floating Rate ETF (Ticker: 3077.HK/9077.HK/9078.HK) - Dieser verfolgt den Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index und investiert in einen Anleihenbasket aus US-Staatsanleihen mit variablem Zinssatz und Laufzeit von 2 Jahren, dessen Zinssatz basierend auf der letzten 90-Tage Anleihenauktion wöchentlich neu angepasst wird und somit das US-amerikanische staatliche Kreditrisiko zu einer extrem kurzfristigen Laufzeit von bis zu einer Woche trägt.Pressekontakt:Premia Partners|+852-2950-5777|media@premia-partners.comOriginal-Content von: Premia Partners Company Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128394/4599301