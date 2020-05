SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Corona-Protesten



Die Corona-Proteste (sind) ein erster, starker Windzug, aber lange noch kein Sturm, der über Deutschland hinwegfegt. Zwar sind die Widerstände teilweise aggressiv und laut, doch davon darf man sich erst recht nicht beindrucken lassen. (.) Wer nun aus Angst vor den Populisten politisch zurückfällt in alte Muster, nämlich Sprache und Forderung der Schreihälse einfach zu übernehmen, der wird die Bürger auf dem weiteren Weg durch die Corona-Krise verlieren. Das hat sich in der Flüchtlingsfrage gezeigt. (.) Wenn man jedoch mit den Menschen vernünftig kommuniziert, ihnen die Lage und die Schritte, die man unternimmt erklärt, dann entwickelt sich auch das Vertrauen in die politisch Handelnden. Das hat der Beginn der Krise gezeigt. So muss es weitergehen. Auch und wieder mehr durch die Kanzlerin./yyzz/DP/mis

