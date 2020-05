Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Als Thyssenkrupp vor zehn Jahren auf sein altes Firmengelände in Essen zurückgezogen war, da beschwor die damalige Führungsmannschaft den "Beginn einer neuen Zukunft". Heute werden dringend neue Lösungen gesucht. Dazu zählt nach Angaben aus Konzernkreisen auch eine Fusion der Stahlsparte mit einem Wettbewerber. Hierüber liefen bereits Gespräche mit Konkurrenten aus dem In- und Ausland, hieß es. Ein Beschluss dazu werde aber auf der Aufsichtsratssitzung nicht fallen. Die Kontrolleure werden sich mit den konkreten Planungen befassen: Den Konzernkreisen zufolge sieht die neue Strategie den Verkauf weiterer Teile vor. Fest steht bereits, dass Bereiche wie der Anlagenbau und wesentliche Elemente der Komponentenfertigung abgegeben werden. Diese Liste werde nun verlängert, hieß es in Kreisen des Unternehmens. Zum Verkauf soll nun offiziell auch die Werftensparte gestellt werden. Die Aktivitäten, die Thyssenkrupp abgeben will, sollen in eine eigene Einheit umgruppiert werden. (Handelsblatt S. 17)

VOITH - Toralf Haag, CEO des Maschinen- und Anlagenbauers Voith, und Siegfried Russwurm, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses beim Heidenheimer Familienkonzern, möchten über betriebliche Notwendigkeiten und soziale Verantwortung sprechen. Es geht um Werksschließungen, Arbeitsplatzverlagerungen und unternehmerische Entscheidungen, die im Zuge der Coronakrise zusätzlich emotional aufgeladen erscheinen. (Handelsblatt S. 20)

ILLY - Kaffee ist lebensnotwendig, nicht nur für überzeugte Espresso-Fans. Deshalb hatte der italienische Kaffeeröster Illy Glück im Unglück in der Coronakrise. "Wir haben die Produktion nicht anhalten müssen, da die Lieferung an Geschäfte und Supermärkte im Lockdown offen geblieben ist", sagt Andrea Illy, Chef des Familienunternehmens aus Triest. Und auch der Onlinehandel laufe gut, so der 56-Jährige. "Jetzt kommt es uns zugute, dass wir in den vergangenen Jahren viel in die Logistik investiert haben", erklärt er. (Handelsblatt S. 44)

