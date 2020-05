Der DAX scheint sich weiter in seiner großen Range wohl zu fühlen. Nach der späten Erholung am Donnerstag und dem einzigen Plustag der Woche am Freitag dann sollte heute Morgen die neue Woche positiv starten. Freitag als Fortsetzung des Reversals Der Freitags setzte die Erholung aus dem Donnerstag-Reversals noch ein wenig fort. Bereits zur Eröffnung konnte hier die Marke von 10.500 anvisiert werden und wenig später das zweite GAP auf der Oberseite geschlossen, welches wir im Abwärtstrend hinterlassen ...

