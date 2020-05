Medienmitteilung

SHL kündigt Rücktritt des CEO und Ernennung von interimistischem CEO an

Tel Aviv / Zürich, 18. Mai 2020- SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gibt bekannt, dass Yoav Rubinstein, CEO von SHL während den vergangenen drei Jahren, nach acht Jahren bei SHL beschlossen hat, sich zurückzuziehen, um anderen Interessen nachzugehen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Erez Nachtomy, derzeit VR-Mitglied des Unternehmens und zwischen 2001 und 2016 Mitglied des Managementteams von SHL, zum interimistischen CEO zu ernennen. Erez Nachtomy wird die Position mit sofortiger Wirkung übernehmen und mit Yoav Rubinstein einen reibungslosen Übergang sicherstellen.

Yariv Alroy, VR-Präsident von SHL, sagte: «Im Namen des Verwaltungsrates von SHL möchte ich Yoav für sein Engagement und seinen Beitrag für SHL sowie für die Massnahmen danken, die jüngst zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-Pandemie ergriffen wurden. Ich wünsche ihm viel Glück bei seinen neuen Aktivitäten. Das Unternehmen ist in einer gesunden Verfassung. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, unsere Pläne umzusetzen und den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Derweil müssen wir die Ereignisse in Zusammenhang mit COVID weiterhin genau beobachten und die erforderlichen Massnahmen ergreifen.»

Yoav Rubinstein kommentierte: «Ich danke dem Verwaltungsrat, dem Managementteam und den Mitarbeitenden für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit. Es war für mich eine gute Zeit bei SHL, und ich habe dein Eindruck, dass wir als Unternehmen viel erreicht haben.»

Erez Nachtomy wurde im Dezember 2018 nicht-exekutiver Verwaltungsrat von SHL. Er stiess im März 2001 als Vizepräsident zu SHL. Von 2005 bis 2016 war er als Executive Vice President des Unternehmens tätig. Seit 2017 ist er als Investor und Geschäftsmann aktiv. Erez Nachtomy besitzt einen LL.B. der Universität Tel Aviv, Israel, und ist Mitglied der israelischen Anwaltskammer. Staatsangehörigkeit: Israelisch.

Für weitere Informationen:

Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.