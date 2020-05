Vancouver, British Columbia, 15. Mai 15, 2020, (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) - EMX Royalty Corporation ("EMX" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse für das Quartal, das am 31. März 2020 endete, bekannt zu geben. Die eingereichten Unterlagen des Unternehmens für das Quartal sind auf SEDAR unter www.sedar.com, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov sowie auf der Website von EMX unter www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den International Financial Reporting Standards des International Accounting Standards Board erstellt und sind in kanadischen Dollar (CAD) ausgedrückt, sofern nicht anders vermerkt.Wichtigste Ergebnisse des ersten Quartals 2020Finanzupdate- EMX endete das erste Quartal mit einer starken Bilanz, die Barmittel in Höhe von 66.367.000 Dollar sowie marktfähige Wertpapiere, Investments und Darlehensforderungen im Wert von 14.707.000 Dollar und keine Schulden umfasste.- EMX verzeichnete einen Umsatz von 751.000 Dollar, der Einnahmen aus Lizenzgebühren, Zinserträge aus Barguthaben und andere Einnahmen im Zusammenhang mit Konzessionsgebieten wie dem Verkauf oder der Optionsvergabe von Beteiligungen umfasste. Der Umsatz fiel gegenüber dem ersten Quartal 2019 um 664.000 Dollar, was in erster Linie auf einen Rückgang der Zinserträge und anderen Konzessionseinnahmen zurückzuführen ist.- Die Kosten für die Generierung von Lizenzgebühren beliefen sich auf insgesamt 2.117.000 Dollar, wovon das Unternehmen 517.000 Dollar von Partnern zurückerstattet bekommen hat. Der Rückgang von 514.000 Dollar im Vergleich mit dem ersten Quartal 2019 geht vornehmlich auf einen Rückgang der von Partnern - welche immer noch mit den Marktbedingungen infolge von COVID-19 zu kämpfen haben - rückerstatteten Kosten zurück.- Die Gemein- und Verwaltungskosten beliefen sich auf insgesamt 1.203.000 Dollar, einschließlich 473.000 Dollar für Gehälter und Beratungsgebühren, 267.000 Dollar an Verwaltungskosten, 232.000 Dollar an Fachhonoraren und 160.000 Dollar an Investor-Relations-Zahlungen. Die gesamten Gemein- und Verwaltungskosten sind mit jenen im ersten Quartal 2019 vergleichbar, wobei in direkter Folge eines erhöhten Transaktionsflusses ein Anstieg der Gehälter und Beratungsgebühren sowie der Fachhonorare verzeichnet wurde. Ein Anstieg der Kosten war ebenfalls erwartet, da viele unserer Kosten auf US-Dollar lauten und in US-Dollar gezahlt werden, der während des Berichtszeitraums gegenüber dem kanadischen Dollar deutlich an Stärke gewonnen hat.- In diesem Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsverlust von 2.528.000 Dollar sowie einen Nettoertrag nach Steuern von 2.120.000 Dollar. Andere Posten, die das Finanzergebnis des ersten Quartals beeinflussen, umfassen 378.000 Dollar an Wertminderungskosten, aktienbasierte Zahlungen in Höhe von 78.000 Dollar sowie einen Wechselkursgewinn in Höhe von 5.419.000 Dollar. Der Wechselkursgewinn war ein direktes Ergebnis des auf US-Dollar lautenden Barbestandes und der auf US-Dollar lautenden Nettovermögenswerte.Betriebsupdate- In Nordamerika erhielt EMX vorläufige Zahlungen in Höhe von etwa 218.000 US-Dollar aus dem Verkauf von 139 Unzen Gold, die im Konzessionsgebiet Leeville im Northern Carlin Trend in Nevada produziert wurden. In den Lizenzgebühren-Konzessionsgebieten Gold Bar South und Hardshell (beim Projekt Hermosa-Taylor) haben die Betreiber McEwen Mining Inc. bzw. South32 Limited ihre Minenerschließungsarbeiten in der Nähe fortgesetzt[i]. Im Südwesten der USA wurden die vom Partner South32 finanzierten Basismetall-Explorationsprojekte bis zur Aussetzung der Betriebstätigkeit aufgrund von COVID-19 weiterentwickelt. Bezüglich der Lizenzgebühren unterzeichnete EMX während - und in einem Fall im Anschluss - des Quartals Optionsvereinbarungen für vier Goldprojekte, welche Bar- und Aktienzahlungen zugunsten des Unternehmens, Arbeitsverpflichtungen während und nach der Earn-in-Phase, Lizenzgebührenbeteiligungen, im Voraus zu entrichtende jährliche Lizenzgebührenzahlungen und Zahlungen bei Erreichen bestimmter Meilensteine zugunsten von EMX vorsehen.- In Skandinavien verkaufte das Unternehmen fünf Projekte an zwei verschiedene Junior-Explorationsunternehmen oder gewährte Optionen auf diese. Gemäß den Transaktionen erhält EMX Aktienbeteiligungen, im Voraus zu entrichtende Lizenzgebührenzahlungen und NSR-Lizenzgebührenbeteiligungen an den Projekten. Die Winter-Feldprogramme liefen gerade erst an, als sie aufgrund der COVID-19-Pandemie eingestellt werden mussten. Die anschließende Umstellung auf Generierungsarbeiten aus dem Büro von EMX führte zur Identifizierung von neuen Projekten zur Generierung von Lizenzgebühren, die erworben wurden. Bezüglich des Erwerbs von Lizenzgebühren erwarb EMX eine NSR-Lizenzgebühr von 2 %, die die Palladium-Platin-Lagerstätte Kaukua von Palladium One in Finnland umfasst[ii]. EMX ist ein führendes Explorationsunternehmen und Inhaber von Mineralrechten in Skandinavien.- In Serbien setzte der Betreiber Zijin Mining die Erschließung des hochgradigen Kupfer-Gold-Projekts in der Timok Upper Zone fort, das Teil einer NSR-Lizenzgebühr von EMX ist. Die erste Produktion aus der Upper Zone wird voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen[iii].- In der Türkei begann der neue Besitzer (Esan) des Blei-Zink-Lizenzgebühren-Konzessionsgebiets Balya im ersten Quartal mit den Arbeiten, die auch ein Bohrprogramm zur Erfassung von Datenmaterial für die Festlegung des Tiefbaudesigns und die Ermittlung der Parameter für die Minenplanung beinhalten.- EMX schloss den Erwerb von 18 Lizenzgebühren-Konzessionsgebieten in Chile von Revelo Resources Corp. für 1.162.000 US-Dollar ab[iv]. Von diesem Betrag verwendete EMX 369.907 US-Dollar zur vollständigen Rückzahlung eines ausstehenden Darlehens von Revelo. Die Lizenzgebührenbeteiligungen beziehen sich auf aussichtsreiche Flächen auf mehr als 135.000 Hektar in den wichtigsten Mineralgürteln in Chile.- Das Unternehmen investierte 3,79 Millionen US-Dollar in Ensero Holdings Inc., ein Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Sanierung und Rückgewinnung von Minen gerichtet ist, und erwarb für Dividenden- und andere Zahlungen in Höhe von insgesamt 8,54 Millionen US-Dollar, die über einen Zeitraum von sieben Jahren zu leisten sind, eine Kapitalbeteiligung von 7,5 % an Ensero[v]. Die Investition sieht auch eine strategische Zusammenarbeit hinsichtlich der Identifizierung von Mineralkonzessionsgebieten mit Umweltproblemen, aber Explorations- und Erschließungspotenzial vor, die saniert und anschließend in Produktion gebracht oder verkauft werden sollen.- Das Unternehmen hat auf proaktive Weise auf die COVID-19-Pandemie reagiert, um die Gesundheit und das Wohl seiner Mitarbeiter, Berater und Partner zu schützen, indem es den Empfehlungen der Regierungsbehörden und Gesundheitsexperten in den Ländern Folge leistet, in denen es aktiv ist. Gegen Ende des ersten Quartals hatte EMX vollständig auf die Datenerfassung und -prüfung im Büro umgestellt, um seine Initiativen für die Generierung von Lizenzgebühren, den Erwerb von Lizenzgebühren und strategische Investitionen zu unterstützen.AusblickEMX ist nach wie vor finanzkräftig und verfügte zum Ende des ersten Quartals über ein Working Capital in Höhe von 71.428.000 Dollar, einschließlich von Barmitteln in Höhe von 66.367.000 Dollar. Die Unternehmensleitung setzt die Bewertung seiner Ziele für 2020 vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie fort. Mit der Finanzkraft und einem erfahrenen Team, das mehrere Branchenzyklen überstanden hat, ist das Unternehmen in der Lage, die Herausforderungen, denen sich die Branche derzeit gegenübersieht, zu meistern.Obwohl die Bergbaubranche und die Weltwirtschaft aufgrund von COVID-19 derzeit rückläufig sind, verzeichnet EMX weiterhin verstärktes Interesse an seinen Projekten zur Generierung von Lizenzgebühren, was an der jüngsten Unterzeichnung von neun neuen Vereinbarungen deutlich wird. Angesichts der Einschränkungen der Betriebstätigkeiten vor Ort und der Anordnungen, von zuhause aus zu arbeiten, identifiziert EMX neue Möglichkeiten zum Erwerb von Lizenzgebühren und zur Generierung von Lizenzgebühren, um das Konzessionsgebietsportfolio des Unternehmens aufzustocken.Im ersten Quartal wurden unter anderem 18 Lizenzgebühren-Konzessionsgebiete in höchst ertragreichen metallreichen Gürteln im Norden Chiles und eine Lizenzgebührenbeteiligung an der Palladium-Platin-Lagerstätte Kaukua in Finnland erworben. Das Unternehmen wird weitere Möglichkeiten sondieren, um sein Geschäft mit der Generierung von Lizenzgebühren in Chile und anderen südamerikanischen Ländern auszubauen. In Skandinavien hat EMX nun eine Präsenz in Finnland aufgebaut, die die umfangreichen Projektportfolios des Unternehmens in Schweden und Norwegen ergänzt.EMX möchte weitere strategische Investitions- und Lizenzgebührenakquisitionsmöglichkeiten nutzen, da die Finanzierungsoptionen für die Branche knapp werden. Das Unternehmen ist aufgestellt, um anderen Unternehmen mit hochwertigen Gelegenheiten, deren Optionen aufgrund der aktuellen Marktlage eingeschränkt sind, alternative Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Sicherung eines kurzfristigen Cashflows und/oder weiterer Lizenzgebührenbeteiligungen in wichtigen Bergbaugebieten und günstigen Rechtsgebieten.Die strategische Investition in Ensero bietet zum einen Cashflow und zum anderen einen einzigartigen Ansatz für den Erwerb aussichtsreicher Mineralprojekte im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit von EMX und Ensero. Die Investition von EMX in Rawhide soll 2020 ebenfalls Cashflow aus der gesteigerten Produktion liefern, nachdem die routinemäßigen Reparaturen und Wartungsarbeiten im ersten Quartal abgeschlossen wurden.Zu den erwarteten neuen Quellen eines kurzfristigen Cashflows aus Lizenzgebühren gehören das Projekt Timok in Serbien, dessen Erschließung eine Priorität für die Zijin Mining Group Ltd. aus China ist, und das Lizenzgebühren-Konzessionsgebiet Balya in der Türkei, wo der neue Betreiber (Esan) den Ausbau des Projekts offensiv vorantreibt, um zusätzliches Material zur Speisung seiner bestehenden Verarbeitungsbetriebe in diesem Gebiet zu produzierenDas Unternehmen ist angesichts seiner Einnahmen aus Lizenzgebühren, Vorproduktionsbarzahlungen und aktienbasierten Zahlungen sowie strategischen Investitionen sehr gut aufgestellt. QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE
Michael P. Sheehan, CPG, ein Berater des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung in Bezug auf Nordamerika, Chile und strategische Investitionen geprüft, verifiziert und genehmigt. Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung in Bezug auf die Türkei, Skandinavien und Serbien geprüft, verifiziert und genehmigt.Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange und der NYSE American Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange und der NYSE American Exchange unter dem Kürzel EMX notiert.Nähere Informationen erhalten Sie über:David M. 