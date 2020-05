The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002651322 BIOCARTIS GR 19/24 CV BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A3FXX67 BAYWA TR.1876 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0W5M5 DEKA TILG ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0W5N3 DEKA EXTRANZINS ANL 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0W5P8 DEKA STUFENZINS ANL 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LP8 LBBW SZA NH 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0W5Q6 DEKA STUFENZINS ANL 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UF8 LB.HESS.THR.CA.TIL.05A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HVB4EJ8 UC-HVB CRLNFI 23 A3TG BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB3A09 NORDLB 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000SHFM741 SCHLW-H.SCHATZ.20/30 A1 BD02 BON EUR NCA XFRA US166764BV15 CHEVRON CORP 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA US166764BX70 CHEVRON CORP 20/27 BD02 BON USD NCA XFRA US166764BY53 CHEVRON CORP 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US166764BZ29 CHEVRON CORP 20/40 BD02 BON USD NCA XFRA US166764CA68 CHEVRON CORP 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US29874QEG55 EBRD 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US683234AQ19 ONTARIO PROV 20/27 BD02 BON USD NCA XFRA US7591EPAQ39 REGIONS FIN. 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PDW95 UTD. HEALTH 20/26 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PDX78 UTD. HEALTH 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PDY51 UTD. HEALTH 20/40 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PDZ27 UTD. HEALTH 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PEA66 UTD. HEALTH 20/60 BD02 BON USD N