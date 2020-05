FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 1.072 EURROI XFRA AT0000922554 ROSENBAUER INTL 0.800 EUR6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.079 EURD8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.324 EUR124 XFRA IT0004998065 ANIMA HOLDING S.P.A. 0.205 EURRER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.520 EURL8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.006 EURHCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.564 EURI10 XFRA IT0005211237 ITALGAS S.P.A. O.N. 0.256 EUR1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.185 EUR3PC XFRA NL0013995087 CEMENTIR HOLDING N.V. EO1 0.140 EURUHRA XFRA US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.261 EURWI8 XFRA IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. 0.132 EUR2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.274 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.065 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.102 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EURT1I XFRA IT0003153621 TAMBURI INVT PARTN.EO-,52 0.090 EURWXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.000 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.116 EURHDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.333 EURIPJ1 XFRA IT0003865570 SALINI IMPREGILO S.P.A. 0.030 EURUCM XFRA IT0001347308 BUZZI UNICEM EO 0,60 0.150 EUREAO XFRA IT0003121677 CREDITO EMILIANO EO 1 0.220 EUR8MZ XFRA IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEV.G.SPA 0.190 EURSPE1 XFRA IT0005252140 SAIPEM 0.010 EURG2AA XFRA CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 1.902 EUR