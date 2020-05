FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5TF XFRA KYG875941000 TENFU C.HLDG.CO.LTD HD-,1 0.017 EURSRI XFRA HK0000083920 SUN ART RETAIL GROUP 0.018 EURFK8P XFRA DE0009771964 LBBW EXPTSTRAT. DEUTSCHL. 0.550 EURFK8E XFRA DE0008480682 LBBW RENTENFONDS EURO 0.150 EURETA XFRA SE0008294953 PARADOX INTERAC.SK 0,005 0.094 EURUNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.407 EURTW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1 0.259 EURHN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.139 EURENI1 XFRA US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 0.864 EURCHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.193 EUR0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.056 EURBWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.222 EUR3L4 XFRA US3765491010 GLADSTONE LAND CO.DL-,001 0.041 EURXGH XFRA KYG3066L1014 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 0.199 EURAJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.037 EURAEU XFRA IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 0.250 EURHDB XFRA IT0003261697 AZIMUT HLDG S.P.A. 1.000 EURAA4 XFRA IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 0.067 EURENI XFRA IT0003132476 ENI S.P.A. 0.430 EURDAF XFRA IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE SPA 0.023 EURUCM1 XFRA IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 0.174 EUREAM XFRA IT0001233417 A2A S.P.A. EO 0,52 0.078 EURER9 XFRA IT0001157020 ERG S.P.A. EO 0,10 0.750 EURASG XFRA IT0000062072 GENERALI EO 1 0.500 EURHEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.242 EURSZ1 XFRA FR0010613471 SUEZ EO 4 0.450 EUR8IG XFRA IT0001078911 INTERPUMP GRP EO 0,52 0.250 EURCHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 0.212 EURSOAN XFRA IT0004827447 UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N. 0.160 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.204 EURNAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.185 EURGIL XFRA DE0005878003 DMG MORI AG O.N. 1.030 EURUHR XFRA CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 5.230 EURUHRN XFRA CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 1.046 EURSOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 2.250 EUR