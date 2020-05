Von den weltweit rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verteilt auf nun 7 Standorte, sind ab Mai 2020 70 Mitarbeiter in dem Neubau in Bad Krozingen tätig. Nach dem offiziellen Spatenstich für den Neubau im Gewerbegebiet "Am Krozinger Weg", der Ende März 2019 erfolgte, dauerte der Bau bis zur Fertigstellung etwas über ein Jahr. "Bedenkt man, dass unsere Elektronikfertigung bereits Ende 2019 schrittweise in unser neues Werk umgezogen ist und zügig die Produktion aufnahm, können wir mit der Gesamtdauer des Baus, trotz Bau-Boom in 2019 und Corona-Krise in 2020, sehr zufrieden sein", kommentierte Geschäftsführer Sven Wischnewski.

Auf 5.000 m² Nutzfläche sind im neuen Werk Bad Krozingen nun die Produktion der elektronischen Geräte sowie Vertrieb und Marketing tätig. Das Investitionsvolumen inklusive Maschinen und Gebäudeausstattung betrug 13 Millionen ...

