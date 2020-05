Fed-Chef Jerome Powell rechnet dennoch nicht damit, dass die Wirtschaftskrise in den USA ähnliche Ausmasse annimmt wie in 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts.Washington - Die US-Wirtschaft könnte im laufenden Quartal um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Dies geht aus einer Einschätzung der US-Notenbank Fed hervor. Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandprodukt um 20 bis 30 Prozent abnehme, sagte Fed-Direktor Jerome Powell am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Interview des Fernsehsenders CBS. Interview des Fernsehsenders CBS. Er hält es zudem für...

Den vollständigen Artikel lesen ...