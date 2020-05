FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 18.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME



KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N

