Gold: Gold auf Jahreshoch - was nun?

Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht bestehen im US-Finanzsystem trotz beispielloser Maßnahmen der US-Notenbank (Fed) in den letzten Wochen weiterhin Risiken, um den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Schaden zu begrenzen. Die halbjährliche Aktualisierung der Finanzlage durch die Fed belegt die Sorgen von Unternehmen, Finanzinsidern und anderen Experten, die Einblick in die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft haben.

Gegen diese Risiken sichern sich immer mehr Anleger durch den Kauf von Gold ab. Selbst die Erholung an den Aktienmärkten hat dem Edelmetall nicht geschadet, was in den vergangenen Jahren meistens der Fall war. Bei knapp 1.790 Dollar erreichte Gold ein frisches Jahreshoch, was gleichzeitig ein Plus von fast 17 Prozent in diesem Jahr bedeutet.

Damit hat der Goldpreis nicht nur ein Mehrjahreshoch erreicht, sondern auch seinen mittelfristigen Aufwärtstrend seit Ende 2018 bestätigt. Das Allzeithoch bei etwas über 1.900 Dollar ist nur noch rund sechs Prozent entfernt. Die 200-Tagelinie (rot) steigt ebenfalls seit geraumer Zeit an und bestätigt den Aufschwung des gelben Metalls. Kurzfristig ist der Goldpreis aus dem charttechnisch bedeutenden Dreieck nach oben ausgebrochen. Auch der MACD (Momentum) stützt mit einem neuen Anstieg den Ausbruch nach oben. Die entstandene Dynamik dürfte den Goldpreis weiter steigen lassen, bei 1.800 Dollar wartet allerdings der nächste Widerstand. Das Rekordhoch bleibt dennoch greifbar nah.

