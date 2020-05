Die Aktie von BMW (WKN: 519000) hat in diesen Tagen mit einigen operativen Baustellen zu kämpfen. Das Coronavirus und die damit verbundenen Restriktionen führen beispielsweise zu Einschränkungen in der Produktion. Dadurch kann der DAX-Autobauer jetzt nicht mit voller Auslastung produzieren. Allerdings dürfte auch die Nachfrage weiterhin zu einer Baustelle werden. Jetzt, in dieser Zeit, die von wirtschaftlichen Unsicherheiten und Kurzarbeit begleitet wird, überlegen sich viele schließlich zweimal, ...

