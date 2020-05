NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 203 US-Dollar belassen. Die Quartalsberichtssaison der europäischen und US-amerikanischen Banken habe die Befürchtungen der Anleger kaum verringern können, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung und die Eigenkapitalaussichten des Sektors sei er nun noch weniger zuversichtlich als zuvor. Zu seinen bevorzugten Werten gehörten Barclays, Goldman Sachs, Julius Baer und die UBS./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US38141G1040

