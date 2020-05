Nach wie vor ist die Emissionstätigkeit bei Corporates sehr hoch. Von dem europäischen Gesamtprimärmarktvolumen in der letzten Woche in Höhe von EUR 65 Mrd. stammen rund 45 % aus dem Corporate Segment. Am Freitag platzierte u.a. Allianz SE eine EUR 1 Mrd. Anleihe (MS+228 BP, lange 30NC10). Dass das Marktsentiment nicht überall positiv ist, zeigt sich am Beispiel des High-Yield Emittenten Sappi (Ba2/BB). Dieser sagte die für Freitag geplante Emission einer EUR 250 Mio. Anleihe aufgrund von nicht zufriedenstellenden Marktbedingungen ab. Dementsprechend zeigt sich auch die Entwicklung der Risikoprämien der von uns verfolgten EUR ...

