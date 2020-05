LONDON/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein möglicher Börsengang des Kaffeekonzerns JDE Peet's soll laut einem Pressebericht Milliarden einbringen. Mit einem angepeilten Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro könnte es der größte Börsengang in Europa in diesem Jahr werden, berichtete die britische "Financial Times" ("FT") am Montag unter Berufung auf Personen, die direkt mit den Plänen befasst seien. In dieser Woche werde die von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte JAB Holding die Pläne für die Erstemission (IPO - Initial Public Offering) von JDE Peet'S in Amsterdam vorlegen.



Dem Nestle-Rivalen JDE Peet's sollen über die Ausgabe von neuen Aktien rund 700 Millionen Euro zufließen, zitierte die Zeitung aus von ihr eingesehenen Unterlagen. Den Rest der zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro geplanten Einnahmen sollen bereits bestehende Anteilseigner wie der Schokoladenkonzern Mondelez beisteuern. Mondelez habe die Option, Anteile aus der eigenen 26-Prozent-Beteiligung zu verkaufen. JAB wolle hingegen keine Anteile losschlagen und größter Aktionär bleiben.



JAB hatte zur Vorbereitung auf den Börsengang den weltweit zweitgrößten Kaffeeröster Jacobs Douwe Egberts (JDE) mit der US-Kaffeekette Peet's zusammengelegt. Das Unternehmen verkauft Kaffeebohnen und Kapseln unter den Marken Senseo, Tassimo, L'Or oder Kenco. Peet's mehr als 250 Kaffeeläden sind derzeit zu einem großen Teil wegen der Pandemie-Beschränkungen geschlossen. Der große Rivale Nestle hatte im ersten Quartal von Hamsterkäufen profitiert und dabei unter anderem auf ein starkes Geschäft mit Kaffee verwiesen./men/eas/stk

