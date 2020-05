FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigt sich der Bund-Future am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Gegen 8.20 Uhr fällt er um 22 Ticks auf 173,56 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,85, das -tief bei 173,55 Prozent. Umgesetzt wurden 13.268 Kontrakte.

"Das Chartbild ist unverändert von einem niedrigen Momentum und einem sinkenden ADX geprägt", so die Analysten der Helaba. Der RSI liege im neutralen Bereich. Damit deute die Technik auf eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in der Spanne zwischen 172,80 und 174,69 hin. Auf der Unterseite lägen Unterstützungen bei 173,50 und bei 172,45/58. Vor Hürden stehe der Bund-Future bei 174,08/24 und bei 174,55/69.

May 18, 2020

