Die Aktien von Wirecard haben am Montagmorgen im vorbörslichen Handel einen Stabilisierungsversuch gestartet. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere des Bezahldienstleisters um 2,5 Prozent nach oben, nachdem sie am Freitag abgerutscht waren auf ein Tief seit 2017. Der Dax wurde am Montag allerdings auch fast zwei Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...